出手了！馬英九拋贊成全民調 柯辦喊感謝：用科學方式回應民意

藍白合卡關，馬英九基金會執行長蕭旭岑今在廣播節目中透露，有藍營大老向前總統馬英九提出全民調構想，而馬英九也非常贊成，他已經將相關建議轉達給侯辦及黨中央。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡今表達感謝，並強調不能只在同溫層裡，一定要爭取中間選民，才有可能贏得這場大選，民眾黨不會放棄，繼續來溝通，不放棄到最後一刻。

陳智菡10日受訪表示，民眾黨拿出3份民調，大概是用了4到5天的時間完整做完，每一份民調3000份，總共加起來是超過9000份的樣本，也就是說，其實現在做全民調還是有時間的，要再次強調，其實藍白合或者是2024的政黨輪替，既然是多數選民的期待，「我們就會不放棄，繼續保持我們的彈性，繼續來溝通，不放棄到最後一刻」。

陳智菡說，她要特別地感謝一下馬英九前總統、馬辦的蕭旭岑，上午的時候在廣播節目當中說出，他們也支持全民調，因為應該要用科學的方式來回應民意，特別是要爭取中間選民的支持。她強調，在一場大選當中不能只在同溫層裡頭，一定要爭取中間選民才有可能贏得這場大選。

陳智菡指出，蕭旭岑也特別提到，他有觀察到很多的藍營群組裡，對柯文哲有非常多情緒性的攻擊，非常感謝他，在廣播節目特別的呼籲大家，不要情緒性的攻擊字眼，因為這樣子無助藍白合作，而藍白合作不只是在總統大選的這一局，立委的選舉也非常非常的重要，希望在野能夠合作，為的是2024能夠真正地促成政黨輪替。

媒體詢問，國民黨中常會15日要提名副手，往前推時程，若要做民調，是否11日必須做民調，否則來不及。陳智菡說，做對的事情永遠不嫌晚，相信很多事情都是有彈性的，但是前提是，國民黨要願意接受全民調方式，「這不只是為了說服我們，應該是要說服所有選民跟中間選民」。

另外，美麗島電子報的最新民調顯示，侯友宜贏柯文哲大概5到6個百分點，已經超出誤差範圍。陳智菡回應，單一的民調作為參考，但如果有多份民調都是呈現一樣的趨勢，當然就更值得參考，如果只有單一的民調是呈現這樣子的趨勢的話，大家恐怕就要多看多幾份民調，因為單一份民調很容易會有失準的問題，但是如果綜合評量、綜合評估，比較能夠反映真實的數據。

針對民進黨總統參選人賴清德質疑，柯文哲提民調是為了操作棄保，陳智菡說，科學就是一個很客觀的事實，在藍白持續呈現僵局的時候，要怎麼樣用一份大家比較能夠信服這樣子的資料，來說服選民，跨出同溫層來關注這個社會的真實的聲音，就是他們當初為什麼會把民調數字來展現出來的唯一原因。