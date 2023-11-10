說到哈波（Bryce Harper）就是一位強打外野手，這種印象已經成為過去式，費城人總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）在總管會議中明確指出，下賽季將以哈波做為球隊的先發一壘手，這也讓荷斯金斯（Rhys Hoskins）續留費城人的可能性降低。

2022年休賽季才接受TJ手術，哈波只用了5個多月的時間重返賽場，費城人為了不增加他的手臂負擔，展緩本季讓哈波回到外野的計畫，只是球團內野不斷有人受傷缺賽，加上主戰一壘手荷斯金斯整季報銷，哈波主動請纓鎮守一壘，讓費城人在人員調度更為靈活。

鄧布勞斯基表示，儘管哈波願意在內、外野來回奔波，但經過球團內部討論，得出了讓哈波固定守一壘的結果，並期待朝著拿下一壘金手套的目標邁進。此外鄧布勞斯基也聯繫了荷斯金斯，傳達球隊未來規劃，「續約機率並不是0，但他也能理解球隊狀況，也是一個了不起的人，若無法回來，希望他今後也能大顯身手。」

哈波轉往一壘守位的第一年，防守進階數據OAA、DRS分別為+2、+1，發揮出平均以上的守備水準，運動能力強大的哈波有望進一步提高防守功夫。且由於哈波移往一壘，DH（指定打擊）位置空了出來，防守不佳的席瓦伯（Kyle Schwarber）能夠更專注在打擊上，波姆（Alec Bohm）也不用頻繁往返於一、三壘。