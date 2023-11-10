張庭和林瑞陽夫妻在大陸經營美容電商和房地產事業，被爆出涉及傳銷被查，88.8億台幣資產遭到凍結，不過如今達爾威一案被法院撤銷，名下96套房產及銀行存款也被解封，沒想到又傳出直播時被封禁兩次，可以說是風波不斷。

張庭及林瑞陽旗下公司涉及傳銷一案，在法院長達2年的攻防戰，日前遭法院銷，根據《藍鯨財經報導》，林瑞陽日前復出進行直播時，他表示做生意時絲毫不覺得丟臉，反倒覺得非常驕傲，接著號召代理透過「人傳人」模式，把周遭朋友及客戶照顧好，就會有人幫忙傳口碑，接著強調：「每一個口碑都是生命中的貴人」，不過直播過程卻遭到封禁兩次，如今更是被停止直播。

對此，多數網友似乎看不慣他的作為，紛紛留言嘲諷：「到底是誰在相信他們啊」、「法律保護不了每個人，高級的律師就可以讓他們為所欲為」、「說明有錢人幹傳銷不犯法，普通人就得蹲監獄，原來法律也是雙標」、「相信他們的人真的很神奇，究竟是哪吸引了你們呢」、「人品怎麼不正，以前真高估張庭了，現在超級鄙視」。