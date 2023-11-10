南韓創作型女歌手Nahee（Kim Na Hee，暫譯：金娜熙），外型清秀、歌聲甜美，2019年以單曲《Blue City》正式出道，想不到今（10日）其家屬為她舉辦出殯儀式，令粉絲驚訝又不捨。

根據韓媒報導，Nahee於11月8日離世，得年24歲，今（10日）舉行喪禮，地點為京畿道平澤市中央殯儀館，截稿之前死因未公開。報導中指出，Nahee過世前一天有更新IG，放了自拍照和與愛犬的照片，沒有附上任何文字，看不出異狀。噩耗傳開後，已有許多粉絲連到她的IG、YouTube頻道留言哀悼，不捨Nahee紅顏薄命。

Nahee2019 年以單曲《Blue City》闖進歌壇，才華洋溢的她，創作民謠和流行等多種流派的歌曲，亦參與作詞，陸續發行《Gloomy Day》、《Blue Night》和《Love Note》等作品；去年7月，Nahee出了新歌《Rose》，她當時分享創作理念：「我想說，到目前為止我的歌曲就像花一樣。這首歌是我想傳達給許多喜愛這些花的人的故事」，而她7月26日才發行節奏輕快的新曲《ROSE》，8月11日又更新YouTube頻道，如今傳來憾事，令粉絲感傷。

(cover) NewJeans – ASAP

[Official Audio] 나히 (Nahee) - Blue City