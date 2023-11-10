華梵大學創全國之先，推動「生命設計周」計畫，13日起全校大學部停課一星期，讓學生學習「設計自己的生命」，學生不僅可學習「海賊王」的冒險，完成一件想做卻一直沒做的事，也可選擇參加學校舉辦的生命設計活動，再繳交「反思實踐報告」，由師長給予回饋即可拿到一學分。

華梵大學表示，「生命設計周」方案已通過教育部第2期深耕計畫，從112學年度第1學期開始，每個學期的第10周訂為「生命設計周」，大學部停課一星期，研究所則正常上課。這學期實施時間為11月13日至17日，停課行事曆已報教育部核定。

華梵大學提到，由於「生命設計周」是前所未有的創新設計，國內外無參考範例可循，為了讓師生和家長理解，擔任計畫發起人的校長林從一特別親自寫信給全校師生，說明生命設計週的精神和意義，在於藉由生命設計活動，讓學生探索自我的學習目的與意義，以燃起自己的生命意志與學習動機。

林從一強調，停課不是「放假」也不是「停學」，而是類似「空檔年」（Gap Year）的概念，希望透過全校常規課程的放空，鼓勵同學在停課的一週裡騰出時間，自主規畫與完成一個由自己決定的生命目的與設計活動。

林從一指出，生命目的與設計活動無論多小都沒關係，只要是同學自己決定、選擇、實踐出來的都可以，例如：做一件想做但一直沒空做的事、壯遊旅行、義工服務，甚至純粹放空無所事事，或想嘗試不一樣的生活方式等，都符合生命設計的基本精神，但應兼顧安全性，避免高風險活動。

而針對未能自己設計生命活動的同學，華梵大學也整合全校各單位資源，提供包括各類工作坊、拜訪自學達人蔡曜陽校友、海外遊學團等一系列的生命設計活動進行引導，同學可自由選擇是否參加。

值得一提的是，由暢銷書《海賊王的哲學課》作者、華梵大學佛教學院冀劍制院長所帶領的「勇氣工作坊」，即是將知名動漫《海賊王》的勇氣實踐哲學帶入，參加同學需於前一周和老師討論個人的內在恐懼，並設計出培養勇氣的冒險方式，填好「我的冒險」表格，於生命設計周時依據擬定的計畫實踐冒險，挑戰人生。

冀劍制曾在華梵大學開設「海賊王哲學」課程轟動一時，也累積許多成功案例，這次報名參加「勇氣工作坊」的同學，都對有如「海賊王」般的自我挑戰與冒險活動充滿期待，並踴躍提交自己想要挑戰的項目，包括社交恐懼、手機成癮、責任感太重導致壓力過大等，希望經過一周的實踐能夠逆轉人生。

華梵大學說明，無論自由設計體驗活動或藉由工作坊的課程活動引導，同學在停課1周返校後，需繳交「生命設計實踐反思報告」，回答「實踐活動中遇到哪些挑戰」、「這次的經驗會怎樣應用到未來生活」等12大問題，再任擇1位教職員分享心得並給予回饋意見，最後即能得到通識1學分。