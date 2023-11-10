中國大陸車企吉利汽車10日公布，旗下電動車品牌極氪（Zeekr）已向美國證交會提交註冊聲明，預期極氪美國存託股票將於紐約證券交易所上市。

吉利指出，預期極氪發售將在市場條件許可時開展，並須由美國證交會宣告有關註冊聲明生效後，方始作實。

極氪亦公布相關上市文件，指今年上半年虧損擴大，並警告業務可能會受宏觀政策所影響，中國大陸政府對公司業務行為有重大影響，為推進監管、政治和社會目標，政府可能在認為適當的時候，對公司營運進行干預或影響。

招股書亦公布極氪今年上半年業績，期內淨虧損人民幣（下同）38.7億元，較去年同期虧損30.9億元有所擴大。但上半年淨收入增長逾1倍至212.7億元。

極氪早前已經提交在美國紐約證券交易所首次公開招股（IPO）上市的申請文件，期望上市可於未來數月內完成。極氪可能是兩年來首次有中國大陸企業在美國上市。高盛與摩根士丹利擔任上市的主承銷商。