「藍白合」遲遲未能底定，多位藍營年輕人10日召開記者會，抒發「年輕人就是要政黨輪替，讓民主更進化！」的心聲。年輕世代強調，國民黨提出德國制的全民調更符合聯合政府精神，且民調顯示無論「侯柯」、「柯侯」配都能勝過「賴蕭」組合，期盼民眾黨主席柯文哲聽到年輕世代的聲音，讓「藍白合」成行。

台大政治系研究生康晉瑜說，十月初艾普羅民調顯示，在20到29歲年輕朋友當中，有高達五成二支持政黨輪替，代表了政黨輪替不只是社會大眾的心聲，更獲得年輕世代共同支持。但民進黨總統參選人賴清德近日到校園演講時，面對同學提問的網軍、民進黨弊案問題，都避重就輕不敢回答。中山大學提問的女同學甚至遭到網軍出征，學子們對於民進黨一黨獨大、民主獨裁，感到非常的畏懼。

政大公行系研究生洪于媗表示，賴清德在陽明交大演講時承諾蓋13萬戶的社會住宅，當眾被學生戳破謊言；到海洋大學演講時，更是被學生嗆「得過且過」，還要海大校長護航，這難道總統參選人應該有的風範嗎？

洪于媗指出，過去對於年輕人的刻板印象是非綠不投，但現在年輕人卻「只投非綠」，期盼能夠政黨合作共組聯合政府，Ettoday民調指有八成以上的民眾支持在野合作實現政黨輪替。過去柯文哲一再說要組成聯合政府，更說希望把西歐跟北歐的內閣制帶到台灣來，可見國民黨跟民眾黨對組成聯合政府有高度共識。國民黨近日提出來的德國式方案，這正是符合柯文哲與民眾黨一直以來全民調訴求！只有團隊沒有個人，共同下架民進黨完成政黨輪替。

在政黨合作上，台大政治系學生林玧希則說明，國民黨提出「德國制」最符合聯合政府精神的制度、也符合柯主席曾經說過的，要向西歐學習內閣制經驗、符合民眾黨希望採取的全民調模式。因為德國制不但同時比較了柯侯、侯柯對上賴蕭的民調，也把「政黨相對的支持度」納入考量。事實上，執政不可能只打個人戰，一定需要背後的政黨力量。

林玧希表示，昨天柯文哲競辦發言人陳智菡說國民黨的說法是「沒有柯文哲就不敢選」，但民眾黨所做的三份民調中沒有納入副手、完全不符合投票現況，投票是投正副總統的「組合」，從來就不是投總統個人。柯主席有個競選口號是「台灣的選擇，柯文哲」，但現在民眾黨強調個人式民調的做法，讓大家覺得柯主席的選擇只有他自己，而沒有台灣、沒有政黨輪替。

林玧希強調，德國制將政黨支持度納入考量，就是象徵團隊的概念，選後才得以共組聯合政府。「不要讓民進黨繼續一黨獨大」，這就是柯文哲找國民黨合作初衷，也呼籲柯主席、民眾黨莫忘初衷，不要再走回個人式民調的回頭路。

康晉瑜補充，日前柯文哲辦公室提出來的民調，被年輕族群戲稱為是「柯學民調」，不符合現實，呼籲主戰派不要混淆視聽。這份民調承認的只有「三咖督」的狀況，也就是藍白合作才有機會實現政黨輪替。另外這是一份個人式的民調，只有柯或侯在民調的對比當中，不是組合式的民調，不符合政治現實，這種淘汰賽的方式也絕對不是走向聯合政府，防止贏者全拿、一黨獨大民主獨裁的道路。

康晉瑜強調，十月底Ettoday民調顯示，無論柯侯或侯柯配，對上賴蕭配都獲勝，代表侯柯或柯侯配都有機會實現政黨輪替目標，也最符合年輕人的期待，呼籲柯文哲能夠聽見年輕世代的聲音，讓藍白合成行。