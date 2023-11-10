1名老翁在台鐵列車上疑情緒失控指著窗外大喊要「收妖」，網友以「台鐵怪客」將影片放上網路。鐵路警察局花蓮分局知本派出所副所長林裕川今天回應，306車次1名旅客從台東搭乘要往台南，大聲念咒語影響其他旅客安寧，經勸導無效，因此列車長依照鐵路法第4條與該旅客解除契約，由知本站人員將他帶下車前往候車室安撫情緒，改搭372車次繼續南下。

鐵路警察局花蓮分局表示，112年11月9日8時40分許接獲台鐵第306車次列車長報稱，有1乘客情緒不穩，在車廂內舞劍指大喊要唸法咒降妖等語，因其行為已影響列車安寧，經列車長對該名乘客宣告解除契約於知本車站下車後，本分局知本所警力到場安撫該乘客情緒及曉喻其應遵守秩序，經台鐵站方同意購票改搭台鐵372次至續行南下。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，列車上旅客有明顯傷害自己或他人之虞，或有騷擾他人行為，依據違反鐵路法第4條規定，鐵路機構得拒絕運送、解除契約或終止契約，如發現可疑人、事、物，可立即向該班次列車長反應或向撥打110報案電話向警方報案，由站車人員或鐵路警察協助排除危害。

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