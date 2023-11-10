衛福部國健署今（10日）公布2021年癌症登記報告，其中，過去15年大腸癌位居十大癌症首位，2021年被肺癌超車退居第二，這是我國自1995年公布癌症登記報告以來，肺癌首度登上第一位。醫師表示，肺癌症狀包括咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血。醫師並建議，民眾平常必須減少空污暴露量，並可多做肺部氧合運動，例如圓唇呼吸與擴胸運動。

根據最新的癌症登記報告，肺癌患者2021年新增1萬6880人，已經超過大腸癌的1萬6238人。台大癌醫中心分院副院長、肺癌權威陳晉興曾在《下班經濟學》中表示，相較於其他癌症，肺癌症狀較不明顯，一旦確診就是第4期，症狀包括咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血。

他表示，就症狀而言，過去的肺癌患者較會出現咳嗽咳血，因為當時的肺癌致病主因是抽菸，菸品中的化學物質使得氣管、支氣管長出腫瘤，刺激人體咳嗽、咳血，主要為「中央型肺癌」。

但現在的肺癌致病因子為空氣污染。他表示，空氣中的污染物如PM2.5，因粒子極小，屬於「周邊型肺癌」，不像中央型肺癌有明顯的肺部不適現象，癌細胞一生成就很快轉移，因此若出現症狀，常是轉移後的結果。例如，若患者出現意識不清、如同中風，就是肺癌已腦部轉移；若是聲音沙啞則是因為淋巴結轉移，壓迫到聲帶神經，都已是肺癌第四期。他感嘆，「一旦有症狀，一定來不及。」

若要預防肺癌上身，他表示，民眾可做增加氧合能力的運動，即圓唇呼吸與擴胸運動。圓唇呼吸為用鼻吸氣、用嘴吐氣，嘴型如同吹蠟燭般，藉此動作增加肺部阻力，讓更多的空氣停留在肺中，增加空氣與肺泡、微血管接觸的時間與壓力。

擴胸運動即為胸壁的擴張。他表示，吸氣時將雙手手臂慢慢往兩側伸展，以便讓肋骨往外往上提升，吐氣時也用口吐氣，並盡量減緩吐氣速度，再將雙手手臂收回。

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