淫亂作樂爽照曝！賴清德大將林正鴻被爆「戰酒店」 游智彬質問「這話」遭警方驅趕 @ChinaTimes

民進黨組織部主任林正鴻10日被新黨立委參選人游智彬踢爆「穿黨服上酒家」；民進黨內人士透露，林被拍到的照片是四年前他還是一般黨工的時候。「就是笨在穿黨服」。

據了解，林正鴻事件爆發前一天，已跟黨主席賴清德報告，賴清德也火速處理；今上午游開完記者會，民進黨中央就即刻發出林請辭獲准新聞稿。

游今指林正鴻是新潮流；黨內人士透露，林不是新系，林正鴻以前只是組織部專員，就是一般黨工，2020年總統大選時，被分配到跟著副總統候選人賴清德，協助相關選務工作。

他說，蔡賴配當選後，林一度離開民進黨中央，直到賴清德當選黨主席後回鍋，接下組織部一職。

黨內人士說，林正鴻被拍下的照片是四年前的事，當時大家只是一般黨工，不是主管，且林在當主任後，就沒有再涉入這些場所。

由於林被拍到的照片，還穿著「DPP」字樣的上衣；黨內人士說，「就是笨」。

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