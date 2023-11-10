外媒披露，有著華爾街鱷王之稱，全球最大避險基金公司橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）砸下100萬美元（約新台幣3200萬）將一輛長途巴士整修成豪華巴士，用來接送員工進行下班後的娛樂活動，從總部送到賭場、餐廳或酒吧，引起熱烈討論，不過橋水基金則否認此事，並稱傳聞有誤導性。

Business insider報導，紐約時報記者Rob Copeland撰寫與達里歐有關的新書，書中提到該輛「豪華巴士」命名為Rockstar Bus，將員工從康乃狄克州的總部載往娛樂場所，達里歐本人則喜歡去總部附近名為「The Lookout」的莊園休息，該莊園由公司持有。

對此，橋水基金否認此事，「2006至2010年間，橋水基金購買了五輛長途巴士，為居住在紐約市的員工提供往返橋水基金華盛頓州西港市辦事室的服務，其中四輛是一般的通勤巴士，只有一輛是豪華巴士。」

橋水基金強調，豪華巴士除了幫助員工通勤之外，還會用來舉辦社區活動或公司團體活動，這輛巴士並沒有照書中所述的方式使用，也沒有一輛巴士花費百萬美元進行整修。

達里歐也質疑該書內容的真實性，「這是另一本聳人聽聞且不準確的小報書籍，目的是向喜歡八卦的人推銷書籍。」