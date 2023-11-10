高雄壽山動物園透過空間改造，將黑猩猩從封閉籠舍移至開放舒適空間提升動物福祉，並將舊有籠舍改造成光室咖啡，融入生命教育意義，提供遊客寓教於樂及用餐休憩的優質環境。觀光局長高閔琳表示，壽山動物園持續優化動物展場環境，並規劃豐富紅毛猩猩及黑猩猩的環境設施，歡迎大家加入動物認養行列一起提升動物福祉；光室咖啡也響應加碼舉辦「動物森遊會」活動，推出於12月底前平日憑動物認養卡可享二人同行免費招待主餐一份的好康優惠。

新版動物認養卡圖案為「動物大集合」，民眾憑認養卡可在一年內無限次數免費入園。（圖／高雄市觀光局）

高閔琳表示，「新動物園運動」致力於提升動物福祉，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「無障礙空中漫步長廊」為三大設計重點，改造後的圈養環境除受獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者代表認同外，整體空間也獲公共工程金質獎及「城市工程品質金質獎」特優金質獎殊榮，近日更榮獲「台灣建築獎」首獎肯定；動物園目前正進行印度大犀鳥、綠猴等動物展場環境優化工作，園方另預計將動物認養經費投入用於增加紅毛猩猩、黑猩猩等動物環境豐富化設施，希望動物們在園區自在生活，展現更多樣的姿態。

動物園內的光室咖啡也特別推出12月底前平日憑動物認養卡可享二人同行免費招待主餐一份的優惠。（圖／高雄市觀光局）

此外，為答謝支持動物認養提升動物生活品質及環境的朋友，壽山動物園與光室咖啡共同邀請動物認養人在12月底前的平日結伴回娘家探望動物好友，再憑有效期限內的動物認養卡至光室咖啡點餐，其中一份較低價之主餐將由光室咖啡免費招待。尚未申辦動物認養卡的朋友也可購票入園至服務中心現場辦理，動物認養經費將用於增加紅毛猩猩及黑猩猩等動物展場之環境豐富化設施，民眾憑認養卡可在一年內無限次數免費入園；這張動物認養卡還可儲值搭乘大眾運輸工具，與卡面上的動物明星們一起暢遊高雄。

目前壽山動物園已免預購並開放現場及線上多元購票管道，除高雄市就讀國小以下學童免費入園，12月底前更推出門票半價優惠方案；惟因動物園停車空間有限，建議在捷運「鹽埕埔站」或輕軌「文武聖殿站」轉乘56號公車直達動物園；也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，齊為動物福祉努力，並按讚追蹤壽山動物園臉書（https://www.facebook.com/ShouShanZoo）、IG（https://www.instagram.com/shoushanzoo/ ）即時關心動物日常。