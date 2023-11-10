立委張宏陸8年來打著「成功爭取社後輕軌」的政績，日前遭新北市議員林國春質疑「膨風」，因新北市政府捷運局相關結論皆認為不可行，但張宏陸反批「造謠抹黑」，還找來鐵道局主祕背書。林國春今(10日)再度以鐵道局發的公文狠狠打臉：「表示該計劃已就西盛及社後地區支線方案予以評估，惟目前尚無合適之路廊條件可供佈設輕軌。」證明鐵道局主秘為張宏陸說謊。

張宏陸日前曾邀請鐵道局陳慧君主秘說明，對於泰板輕軌延伸西盛、社後，他們樂觀其成，只待新北市政府提出修正就會全力支持，也會在經費上支持。但林國春今提出鐵道局於112年11月7日，對板橋社後捷運案相關資料的回覆；該公文顯示，新北市政府已於112年5月3日提報「泰山板橋輕軌可行性研究」，「該計劃已就西盛及社後地區支線方案予以評估，惟目前尚無合適之路廊條件可供佈設輕軌。」上述資料也顯示，新北市政府捷運局從過去提出的五個方案，至今年五月仍在提報替代方案及可行性研究，並無張宏陸所說「待新北市政府提出修正」、「地方卡建設」之狀況，而西盛及社後地區支線已受鐵道局予以評估，並被「認定目前路廊條件無法佈設輕軌」，交通部路政司社後支線方案可行性研究結果，明確寫著「社後支線及西盛支線現階段不可行」，交通部會計處也明確寫著「社後支線及西盛支線之可行性評估結果，經查在本案皆已呈現不可行」，原因也是中正路的道路寬度不足夠，運量經過中央的評估也無法達到中央審議門檻，代表中央地方都覺得不可行，張宏陸說謊。

新北市政府捷運局表示，過去捷運社後方案因路廊及路寬問題認定為不可行後，新北市捷運局也提出了替代方案，現浮洲地區已預留道岔，待泰板輕軌完工後，將會評估板輕軌浮州站北側延伸至社後地區的「社後支線」是否可行，然而因路幅問題仍然無法進入主要地區，運量經中央評估也無法達到審議門檻。

林國春表示，過去台北縣時期，曾與許多議員積極爭取社後捷運，對社後地區的發展十分重視，並樂觀其成，最後結果認定不可行也向選民說真話。而八年前張宏陸打著「社後捷運」的口號來騙選票，因捷運不可行，四年前又改成「成功爭取社後輕軌」，到今年又想「膨風」，無論是捷運還是輕軌，都已受到中央和地方行文認定不可行，請問張宏陸的八年內動工、成功爭取在哪裡？民眾到現在都沒有看到，有沒有相關的公文及證據可以證明？每次只要有一點小動靜就發臉書，一直拿著過去的公文，無法面對現在最新的事實，是真的不知道建設窒礙難行之處，還是只是又想騙而已？

針對藍營質疑社後支線政績一事，張宏陸在上周曾強調，社後支線初步路線規畫已出爐，只待新北市修正評估計畫，反指林國春為選舉一在抹黑造謠，還不敢在看板署名。