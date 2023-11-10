苗栗縣議會第20屆第2次定期會10日上午開議審查苗栗縣政府2024年度總預算案，苗栗縣長鍾東錦提出明年度總預算比去年多20億。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第20屆第2次定期會，10日上午正式開議，要審查苗栗縣政府2024年度總預算，縣府提出總預算案，歲入編列252億，債務舉借編列86億元，歲出編列250億元，債務償還編列89億元，歲入部分比起上個年度多出20億，歲出則多20億。

苗栗縣政府2024年度總預算案，常收入包括稅課收入、罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、營業盈餘及事業收入、補助及協助收入及其他收入等編列252億9,389萬6,000元，較上年度法定預算數232億1,801萬3,000元，增加20億7,588萬3,000元，主要增加部分是稅課收入、中央一般性及計畫型補助收入暨其他收入增加所致。

歲出部分，經常支出包括縣府暨所屬各機關學校所需人事費、經常業務維持費用、債務付息、公教人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助、撥充本縣地方教育發展基金暨社會福利基金及第二預備金等編列212億6,279萬6,000元，占歲出總額84.83％，較上年度法定預算數經常支出196億3,668萬4,000元，增加16億2,611萬2,000元，主要原因為公教人員待遇增加、中低收入戶及身心障礙者生活補助經費、學生午餐加碼及偏鄉學校中央廚房相關維運經費、債務付息、敬老禮金及生育津貼、65歲以上長者看診免掛號費等各項業務計畫經費增加。

另外，資本支出包括各機關一般設備、資訊設備的購置、廳舍整修、警用、消防及環保車輛的汰換、漁港、水利、農路、道路橋樑及撥充本縣地方教育發展基金等編列38億110萬元，占歲出總額15.17％，較上年度法定預算數資本支出33億5,132萬9,000元，增加4億4,977萬1,000元，主要原因為中央計畫型補助辦理銅鑼長照服務場館、道路橋樑、防洪治理及汙水下水道建設計畫、原住民族特色道路改善計畫、苑裡及後龍公有零售市場耐震能力拆除重建工程、稅務局耐震補強工程等經費增加。

另外，為償還歷年向各金融行庫貸款本金，編列債務償還89億元；另編列債務的舉借86億7,000萬元。