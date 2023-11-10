福建莆田海警成功救助擱淺大陸二級保護動物灰海豚。（福建海警局）

福建莆田海警成功救助擱淺大陸二級保護動物灰海豚。（福建海警局）

澎湃新聞10日報導，福建海警局指出，莆田海警局8日獲報，有一隻海豚擱淺於南日島月亮灣海域淺灘，當時正值退潮，水位較淺，海豚無法自行返回大海，情況十分危急。接到報案後，莆田海警局迅速派遣秀嶼工作站執法員趕赴現場，聯合駐地公安員警和漁民解救擱淺灰海豚脫險。

到達現場後，執法員發現一隻既像鯨魚又像海豚的大傢伙，長1.4米，重200斤左右，頭部有明顯傷痕，鰭部和尾部也有明顯擦傷，在岸邊處於擱淺狀態，若不及時將其送回深水區，海豚會有生命危險。

瞭解情況後，執法員立即聯合當地公安警方和漁民，一邊扶正海豚身體，使其呼吸保持暢通，一邊清理附近沙石雜物，以免造成海豚二次刮傷。在將海豚身體挪至較深海域後，救援人員不斷朝海豚身上撲水，建起人牆緩慢引導海豚游向大海。經過半個多小時不懈努力，執法人員成功將海豚引導至深水區域，海豚也在無人機探照燈的指引下游回大海。

此次擱淺的海洋生物為灰海豚，為大陸國家二級保護動物，主要生活在大陸坡和外大陸棚的深水區域，保護海豚對維護海洋生物多樣性和生態平衡具有極其重大的意義。莆田海警將持續加大對海洋生態環境保護力度，切實保護好海洋生態，為海洋生物生存提供良好的生態環境。