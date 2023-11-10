新北市民政局今（10）日舉行「2023新北市玄天上帝文化祭」記者會，揭開明日將在三重大都會公園原住民主題園區熱鬧登場的一系列活動，歡迎民眾踴躍參與。

民政局長林耀長表示，「新北市玄天上帝文化祭」活動迄今已第9屆，今年由新北市道教玄天上帝會及值年宮廟三重威天宮，邀請全台供奉玄天上帝宮廟逾150間宮廟、300尊神尊會香新北賜福，透過道教科儀、民俗文化藝術展演、關懷弱勢等系列活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道等信仰文化，邀請民眾同來祈福、看戲做公益。

活動將從明日起至19日，龍五洲掌中劇團與水錦歌劇團將在活動期間每日晚間展演玄天上帝故事，17日至19日也將連辦三日的祈福法會，現場會設置七星平安橋，民眾過平安橋就送平安糕。新莊中醫藥養生藥膳協會17日下午2時也會在活動現場提供限量500份藥燉排骨，讓信眾補身子，19日則會在三重區舉辦祈安賜福遶境踩街，全台300尊神尊將聯合遶境賜福，沿途發送平安糕、平安餅，歡迎民眾擺設香案迎神。

民政局指出，因應此次活動，民政局也以「玄天上帝文化祭」為主題，邀請國小學生寫生，讓小朋友們畫出心中的玄帝模樣，新北市道教玄天上帝會並將為每位參加者捐款10元予公益團體，同時邀請公益團體設攤及辦理捐血活動，讓文化祭更具公益涵量，民眾捐血即送全聯禮券，歡迎踴躍參與，詳細活動資訊，請上民政局官網查詢https://www.ca.ntpc.gov.tw/。