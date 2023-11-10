總獎金高達175萬元的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」，精彩比賽紀錄片終於出爐！結合國內、外世界級好手，18隊國際企業集團旗下帆船隊或組隊參加，連續兩天在高雄繞標賽、高雄至台南的長程賽，主辦單位亞果遊艇集團特別製作紀錄片。從參賽選手專訪、帆船出航、選手操帆掌舵、危機策略應變，拍攝角度大空拍、俯角、船上克服風浪以及高低潮差、最終奪標等精彩鏡頭；也有訪談選手們比賽的心路過程。影片呈現海洋大空拍美景、港灣碼頭映襯摩天大樓的國際海洋，競賽帆船乘風破浪刺激鏡頭，將於本週六11月11日週六早上8點，MOMO TV獨家首映！

「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」來自世界各地18船隊參賽，為台灣航向全球帆船賽事歷史寫下嶄新里程碑。（圖／亞果遊艇集團）

繼去年首次舉辦第一屆國際帆船比賽，今年2023年第二屆國際帆船賽由亞果遊艇集團台灣帆船聯盟（Taiwan Sailing League TSL）共同主辦，台鋼集團冠名贊助。啟動報名即引起關注，高雄市長陳其邁還挑大樑擔綱主角拍攝招募影片！南台灣最大的國際帆船賽事，吸引22隊報名、18組企業船隊組隊參加。奪下本次總冠軍的飛樂比戰隊表示，去年參賽他們只拿了第四名，發奮苦練一年，航行超過一萬多海哩。一同在船上的賽評以「實至名歸」形容飛樂比，表示在遭遇風力改變一面風帆壞掉，但船員訓練很快解決問題，保住冠軍。奪下IRC 組西海長航賽拿第一名、抱走100萬元獎金，也讓女船員開心嗨唱：「嗶！嗶！嗶！嗶！嗶！飛樂比第一！」

苦練一年飛樂比船隊，機警危機應變奪下IRC 組西海長航賽拿第一名，船員領獎嗨翻。（圖／亞果遊艇集團）

另拿下優異成績的大鵬灣帆船基地，船長楊瑞吉表示雖然參賽船身較大較舊、船員最少，但能獲獎都是所有船員努力！留著性格落腮鬍、型男船長楊瑞吉，選手出身、從小船到重型帆船，自稱從年輕到現在將近四十年；這次率領年輕選手參加舉辦國際帆船賽，楊瑞吉特別感謝亞果遊艇集團以及台鋼集團贊助，讓熱愛帆船的選手都有機會與全世界好手一同競賽！也鼓勵所有參加、想參加的選手，都有機會可以拿到獎項，讓全世界看見台灣。

兩年都是主辦方的亞果集團每年船隊都有參賽。今年拿下總成績長航賽IRC組第三名。亞果遊艇隊船長龔峻田感謝一同參賽船務部的同仁、母校澎科大的學弟妹，能獲得第三名非常幸運。但是因為主辦方參賽，有爭取成績壓力，還要克服要適應新帆的性能、船身的狀況，決定採取與其他隊伍不同戰略，果然出奇制勝！也拿下最佳精神獎的佳績。

這次由MOMO TV首映的帆船賽紀錄片，有隊員是最佳舵手，船隊有最佳策略，最佳團隊、最佳精神，還有網路最佳人氣獎！選手長時間皮膚曬得黝黑、戴太陽眼鏡曬成「果子狸」，顯見過程辛苦；但各自發揮特色、優勢，顯現船長、選手們優異的心理素質以及團隊精神，共同追求更好成績的突破，也讓台灣帆船賽賦予積極正向意義！亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，TSL台灣職業帆船聯盟去年成立，就是希望激勵台灣海洋文化與帆船產業發展。更感謝台鋼集團贊助台灣從來沒有的帆船賽，成就非凡意義。今年去年兩屆都是從高雄和台南兩大城市出發；未來更擴大賽事，增加參與城市成為環島賽，讓全世界用帆船讚嘆臺灣最美的風景！

乘風破浪「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」全紀錄，影片全長1.5小時，MOMO TV將於112年11月11日週六早上8點至10點獨家首播；次日11月12日週日早上8至10點重播。熱愛海上活動、喜歡帆船賽事的觀眾，鎖定MOMO電視頻道75台不要錯過。

「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」全紀錄

電視頻道：MOMO TV

首播時間：11/11(六) am 8-10點

重播時間：11/12(日) am 8-10點

預告搶先看：https://www.youtube.com/watch?v=wGdhsYRHogM

TSL｜Taiwan Sailing League 台灣帆船聯盟【全紀錄前導宣傳片】