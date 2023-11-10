國民黨總統參選人侯友宜新北市競總總幹事李乾龍今接受廣播節目專訪，他透露，前立法院長王金平上周邀請「挺郭派」要角，前雲林縣長張榮味、前台東縣長吳俊立以及屏東縣議長周典論等地方要角會談，而王一聲令下，大家都決定歸隊，將會轉向支持國民黨總統參選人侯友宜。

李乾龍在專訪時笑說，看到國民黨有希望了，現在侯友宜看起來比較有自主性，堅持走自己的路，也給基層黨員信心。她也表示，侯友宜全國競選總部一波三折，現在已經確定落腳在新北市板橋區，已經大致裝修完成。

李乾龍表示，先前他們就強烈希望王金平能出任競選總部的任何一個職位，最初是希望王擔任全國競總主委，但王金平很謙虛，說過去兩次總統大選都已經擔任主委，希望這次不要擔任主委，說其他位置都願意。後來侯陣營改推王金平擔任後援總會總會長，王並沒有拒絕，現在時機快成熟了。

李乾龍進一步透露，王金平上周曾把張榮味、吳俊立、周典論等一些中南部地方要角約到辦公室；主持人驚訝表示「這不是都支持郭台銘的嗎？他們會信號一響就支持侯友宜嗎？」李回應「你講對了，在王院長一聲令下，大家都歸隊。」至於這些人未來是否會與侯友宜同台？李則說「當然」、「希望啦！」