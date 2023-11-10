俄羅斯政府9日宣布，將停止與日本之間的削減核武相關協議，其中包含拆解俄國退役的核子潛艦等。儘管俄方未說明原因，但日媒推測可能是俄烏戰爭導致兩國關係惡化所致。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯外交部已經接到指示，並將通知日本政府。

蘇聯解體之後，日本與俄羅斯政府於1993年10月簽署這份協議，目的在推動防止核武擴散及解決環境問題等，日俄也設立由相關人士組成的委員會。

根據這份協議，合作計畫包含拆解棄置在俄羅斯遠東地區的退役俄國核子潛艦，並由日本提供資金及技術援助。

俄羅斯政府並未說明停止協議的原因，俄國因為侵略烏克蘭被日本及西方國家嚴厲制裁，俄方可能欲藉此表達強烈反對。

日本內閣官房長官松野博一今天對此表示，日方並未事先收到俄羅斯通知，對日方單方面宣布此事相當遺憾，將透過外交途徑確認這件事。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1121110