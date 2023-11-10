散戶慘了！在中天（4128）及旗下子公司合一（4743），因新藥傳出利多消息，鑽石投資（6901）「子以母貴」，三檔個股早盤同步爆量攻上漲停，但因短線急漲幅度已大，高檔有人趁利多出貨，股價同步大幅下殺，合一更在約10點半過後翻黑。

中天近日因合一有糖尿病足潰瘍新藥獲大陸上市許可的利多消息，鑽石投資子以母貴，同時近日也有積極投資新析生技及永笙-KY等動作，帶動三檔個股股價齊飆。

鑽石生技近日股價大漲後，扭轉之前上市後股價疲軟不振頹勢，且創上市來新高價，今（10）日再攻上漲停板57.2元、上市來新高價，但隨著打開漲停，來到54.8元約漲半根漲停。

中天股價也從漲停61.7元爆量打開，近11點時來到58.9元約漲半根漲停，成交量並爆出3.8萬多張，比前一天的1.21萬張激增逾2倍。

中天及合一近日股價一路拉升，法人多偏空操作，但散戶融資一路在利多消息下追買；而鑽石投資因剛上市，法人仍處在剛建立部位階段，另也尚未開放信用交易，散戶仍無法融資買進。

合一也從一早漲停253.5元，到10點半過後最低下殺至227元下跌3.5元，高低相差26.5元，成交量也爆增至2.67萬張，也較前一天的1.53萬張大增。