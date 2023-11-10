張震嶽、曹雅雯、周華健與米非一起尋找新聲音。（滾石唱片提供）

國民歌王周華健及金曲歌后曹雅雯以聲音鑑賞官的身分加入音樂選秀實境節目《滾石摘星號》，與音樂頭目張震嶽、音樂精靈米非展開新旅程。一行人前往廟口享用在地美食，竟發現一間臭豆腐攤商貼有周華健的濕身海報，見到自己的青澀照加上熟齡歌迷蜂擁而至，周華健害羞大喊：「這個我不行了，沒看到這些照片都快忘了我的年齡了！從來沒發現我的海報跟臭豆腐擺在一起竟然會發生化學效應！」張震嶽也笑說：「讓臭豆腐更臭了」，所有人哄堂大笑。

評審老師們在最新一集中商討是否要加入頭號星聲，其中一位嘉義選手竟然出動全家人應援，讓張震嶽開玩笑說：「這是情勒嗎？怎麼每個頭號星聲都把家族搬出來，好像全村或全部落的希望」他接著表示：「身為導師也好、評審也好，必須排除這些勒索，專業還是要擺第一。」

一行人前往雲林麥寮尋找新聲音，而選手一出場便以「濁水溪以南都是妳的世界，而我就在妳的世界裡。」大撩曹雅雯，瞬間逗樂，讓她直喊：「給過！」身為選秀節目出身的曹雅雯，擁有豐富的比賽經驗，在與選手們面對面交流時，可以很快地看出選手們的問題點，且不吝給予許多寶貴的經驗，私下個性非常接地氣受歡迎。