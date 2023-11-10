兩名美國官員表示，由伊朗支持的民兵組織在10月26日拂曉前從伊拉克北部艾比爾（Erbil）空軍基地發射這架無人機。該無人機突破美國防空系統，並於當地時間11月9月清晨5點左右墜入美軍軍營二樓。所幸這架裝載炸藥的無人機沒有引爆，最終只有一名美國軍人因撞擊出現腦震盪的情況。

兩名官員表示，美國很幸運，如果這架無人機爆炸，可能造成「大屠殺」（carnage）。

根據五角大廈的資訊和這兩位美國官員，過去三周以來，由伊朗支持的伊拉克與敘利亞民兵組織向美軍至少發動40起無人機和火箭攻擊，以報復美國在加薩戰爭中對以色列的支持。今天只是其中一次。

到目前為止，這些攻擊只造成數十名美軍輕傷。許多火箭彈和單向攻擊無人機被美國在伊拉克和敘利亞的防空系統攔截下來。美國在這兩個國家駐軍共3400人。

目前在智庫華盛頓近東政策研究所（The Washington Institute for Near East Policy）的美國前助理國務卿David Schenker警告，雖然伊朗及其盟友組織還有美國似乎都不希望演變成正面開戰，但風險正在升高。可能發生將美國捲入衝突的大規模襲擊事件，是「一個非常實際的擔憂」。

在談到伊拉克和敘利亞民兵時，他表示，他們正在調整這些攻擊行動，轉為騷擾，而非擊殺大量美軍，但他們還是能做很多事情。

目前尚不清楚拜登總統會如何應對可能導致大量美國人死亡的重大攻擊事件。美國將在明年舉行總統大選，而拜登現在的民調相當難看。到目前為止，他仍然試圖限制美國在這場中東衝突中的角色，主要還是在於確保對以色列的軍事援助。