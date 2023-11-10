乾杯公布2023年10月自結合併營收3.85億元，月減8.36％、年增8.35％，續創同期新高。其中，台灣2.94億元，月減10.51％、年增19.04％，中國大陸0.91億元，月減0.67％、年減15.98％。累計前10月合併營收40.53億元、年增達31.63％，已提前改寫年度新高。

乾杯表示，受惠中秋節、雙十連假接力，帶動10月來客持續熱絡，加上天氣轉涼使民眾吃鍋需求漸增，鍋物事業來客月增1成，配合「老乾杯」插旗高雄漢神百貨新店助攻，挹注台灣業績表現亮眼，推升集團營收成長。

展望後市，隨著秋冬鍋物旺季來臨，乾杯集團旗下4個鍋物品牌業績看俏，11月起試營運的新鍋物旗艦品牌「黑毛屋招待所」，為集團目前最大規模、最高客單的鍋物品牌指標引發話題，近1個月週末訂位幾乎全滿、十分熱絡。

而系出同門的日式鍋物品牌「黑毛屋」、「黑毛屋本家」也推出冬季限定鍋，重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」則推出酸菜魚等新菜讓饕客嚐鮮，乾杯看好熱度可望延續，秋冬有望持續帶動業績成長。

乾杯集團目前旗下共有8個品牌，包括乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、麻辣45、高木和牛食堂，今年新品牌與展店計畫均已達標，目前兩岸總店數73家，其中台灣51家、中國大陸22家。