「第60屆金馬獎」將於11月25日在台北國父紀念館隆重登場，為讓觀眾對本屆入圍作品有更深一層的認識，台視為此特別製作《金馬60入圍系列報導》，節目中一共邀請19位入圍者暢聊作品和入圍背後故事，包含《本日公休》陸小芬、傅孟伯、方志友；《小曉》林品彤、陳意涵；《少男少女》胡語恆；《青春並不溫柔》葉曉霏；《五月雪》萬芳；《疫起》王柏傑；《富都青年》吳慷仁、陳澤耀；《老狐狸》陳慕義、劉奕兒；《請問，還有哪裡需要加強》洪瑜鴻（春風）；《周處除三害》阮經天；《關於我和鬼變成家人的那件事》程偉豪、許光漢、林柏宏、吳瑾蓉。

堪稱死亡之組的「最佳男主角」五位準影帝、暌違20年重返影壇的陸小芬及多部作品的入圍者們與觀眾分享入圍感想，節目由同為本屆星光大道主持人的楊千霈主持，不僅把所有入圍電影都看完做足功課，只為讓步上紅毯的入圍者們有賓至如歸的感受，更將在典禮之前，透過台視精心製作的節目內容帶領觀眾更深入了解入圍者背後的故事，一起享受電影迷人之處。

陸小芬時隔20年再拍電影及入圍金馬。（台視提供）

以台灣傳統理髮店為背景帶出暖心故事的《本日公休》，劇中飾演一家人的陸小芬、傅孟柏及方志友，分別入圍「最佳女主角」、「最佳男配角」及「最佳女配角」，40年前曾奪下第20屆金馬影后的陸小芬，闊別20年重返大螢幕再度角逐影后寶座，陸小芬內心激動：「回到金馬大家庭的感覺很好，很開心能夠在艱困的國片環境中，和大家一起努力。」節目中談及過世的爸爸，陸小芬一度淚灑攝影棚，坦言這次再復出是獲得爸爸的鼓勵，思父之情讓全場不禁感動落淚，20年來累積的經歷，也讓陸小芬把劇中「阿蕊」內斂細膩的情感完美呈現。劇中飾演女兒的方志友則是首度問鼎金馬，表示自己和劇中角色「阿玲」有強烈的共感，都有一種「不想停在原地」的堅毅韌性。而先前已拿下「台北電影節」最佳男配角獎的傅孟柏也將角逐金馬60「最佳男配角」。

2023年最強CP許光漢、林柏宏憑藉《關於我和鬼變成家人的那件事》雙雙入圍「最佳男主角」，網內互打戰況激烈，導演程偉豪過去執導過多部賣座電影，這次風光入圍8項大獎，他坦言在執導的電影中，唯一私心希望雙蛋黃，表示兩位值得讓金馬影史再添一組雙蛋黃影帝。面對導演高度肯定，當下許光漢和林柏宏兩人異口同聲地說：「不敢相信！」這句林柏宏劇中角色「毛毛」的口頭禪「不敢相信」也成為今年的經典詞彙，林柏宏透露一開始設定其實不是「不敢相信」，多次和導演揣摩「毛毛」的狀態和語境，最後才選定「不敢相信」讓角色更加鮮明的詞，並成功塑造印象深刻的效果。共同編劇吳瑾蓉也和程偉豪一起入圍「最佳改編劇本」，明年將代表台灣角逐2024奧斯卡，程偉豪也透露未來會繼續挑戰更多不同的題材，開發新的電影。

阮經天以《周處除三害》入圍金馬男主角。（台視提供）

曾以《艋舺》奪下金馬47影帝的阮經天，今年則是以《周處除三害》問鼎影帝，劇中飾演通緝犯「陳桂林」一角，不僅開場就和李李仁展開激烈警匪追逐戲碼，也和同為通緝犯角色的袁富華有著精采的武打對手戲，為此開拍前2個月便展開密集體能訓練，而阮經天也透露這些打鬥戲份拳拳到位，表示：「都是打真的」，坦言動作戲的張力其實就是角色性格的延伸。邁入40歲的阮經天表示自己在各方面不論心境上或是狀態都產生許多變化，認為每一個遇到的角色都是註定。阮經天也誇讚香港導演黃精甫，第一次在台執導拍攝的電影，充滿港味但又具有在地性，拍攝期間更給予適時地引導和很大的空間發揮。

金馬獎經歷了60年的璀璨歲月，今年不僅作品戰況激烈，其中「星馬地區」的參賽電影也是史上報名最多的一屆。一口氣入圍7項大獎的馬來西亞作品《富都青年》中飾演兄弟檔的吳慷仁和陳澤耀，分別以「最佳男主角」、「最佳男配角」首度入圍金馬。近年來戲劇作品角色多變的金鐘視帝吳慷仁，這次在劇中飾演「聽障人士」，無台詞全靠臉部表情和手語支撐角色，為此吳慷仁在開拍前2個月赴馬來西亞考察，實際在地生活感受道地馬來西亞人的生活；而飾演弟弟的陳澤耀不僅化身地陪，和哥哥一起深入當地，為更貼近角色形象刻意不洗臉讓膚況變差、長痘，兩兄弟皆為戲做足準備。

才以《疫起》奪下「台北電影節」影帝的王柏傑，首度進軍金馬殿堂便入圍「最佳男主角」，將劇中胸腔外科醫師面對疫情、病患、家人以及自己內心掙扎的情感詮釋得唯妙唯肖，而訪談中王柏傑也透露，拍攝當時其實也正在經歷新冠肺炎，整個劇組都呈現在很高壓的狀態，進出片場也都需要快篩，因此也更能和夏正(劇中角色)產生共鳴。談到這次影帝競爭激烈，堪稱死亡之組，近期更與入圍「最佳男配角」的傅孟柏一起拍戲，王柏傑透露得知兩人都入圍後，傅孟柏去日本神社還特別求了「勝」的幸運符一人一個，表示會帶著這份祝福步上紅毯。

電影《小曉》一舉入圍七項提名，其中年僅12歲的林品彤首度入圍就闖進「最佳女主角」，也打破紀錄成為最年輕的影后入圍者，在劇中飾演母親的陳意涵也入圍「最佳女配角」，聽聞林品彤入圍後，身邊的同學多不曉得，讓陳意涵愛女心切立刻說要到學校幫忙掛上紅布條、放鞭炮慶祝，直說這種事要大肆宣揚才行。為了演活過動兒一角，林品彤私下做了很多功課，了解他們生活中的困難，而陳意涵也帶入身為人母的經驗去詮釋，兩人在劇中有多場衝突戲，情緒飽滿的兩人拍攝過程中多有肢體拉扯，讓林品彤表示：「演到最後是真的生氣，都不是演的了」陳意涵也數度害怕林品彤是真的討厭她。

此外，由台灣、馬來西亞、新加坡聯合製作，新銳導演張吉安所執導的《五月雪》，一共9項提名堪稱本屆入圍大贏家，而過去多在金鐘獎、金曲獎現身的萬芳，這次則是憑藉劇中角色「阿英」問鼎影后，同時也透過電影主題曲〈五月的人〉入圍「最佳電影原創歌曲」，萬芳透露，在初次見到張吉安導演，聽他描述劇情和角色的剎那，彷彿進入到角色中「好像我就是她」，坦言這齣電影採用了不同的敘事風格，也呼籲觀眾朋友進戲院支持，一起體驗電影所帶來的溫柔撫慰。

時隔20年再次提名金馬獎的陳慕義，這次在《老狐狸》中飾演陰險狡詐的商場大亨，金馬執委會執行長聞天祥大讚他表演有著教父般的力量，對此陳慕義表示上戲前最注重的是心靈上的調整，而同樣以該劇入圍「最佳女配角」的劉奕兒首度入圍金馬獎，表示到現在還是處在很不可思議的狀態，期待典禮當天和劇組一起步上紅毯。

玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）以電影《請問，還有哪裡需要加強》共同角逐「最佳新演員」，用電影新人之姿躍上金馬舞台，春風自嘲：「有這麼老的新演員嗎？」曾在《黑的教育》客串黑道大哥的他，談到未來戲路表示希望能夠嘗試不同角色：「想試試看演啞巴，因為不用背台詞。」另外兩位影壇新星胡語恆和葉曉霏分別以《少男少女》、《青春並不溫柔》入圍「最佳新演員」，這個一生只有一次機會的獎項，讓兩位都感到非常興奮。談及最想見到誰？胡語恆笑說朋友得知他入圍的喜訊，特別囑咐想要許光漢的簽名，而一旁的葉曉霏則是大方表示：「我幫你！」《金馬60入圍系列報導》更多精采節目內容將於11月12日及11月19日下午5點於台視主頻播出，敬請鎖定。

「第60屆金馬獎頒獎典禮」將於11月25日於台北國父紀念館舉行，台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook、IG等社群平台陸續公開，敬請拭目以待。