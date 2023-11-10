2020年悠遊卡公司推出「PS4手把悠遊卡」創下48萬套預購佳績，消費者甚至得等2年才拿得到。高雄林姓女子向唐姓賣家訂購，1年後因唐男出貨疏失導致沒領到貨，一氣之下不但拒絕唐男補償還提告詐欺，檢方最後處分不起訴。林女不服，把唐男個資放上網公審反挨告，高雄地院判林女應賠1萬元，可上訴。

2021年林女向唐男訂購一張PS4手把悠遊卡，1年後終於接到超商取貨通知，林女滿心欣喜前往取貨時，發現悠遊卡竟遭其他人領走。林女當下氣得連絡質問唐男。

唐男當下表示，由於訂購和交易日期間隔太久，他真的忘記東西已經賣給林女，錯把悠遊卡買給他人，他願意負責，賠2個悠遊卡或直接退款1000元給林女，但林女卻堅持，當天晚上8點前沒有拿到悠遊卡，就要提告詐欺。

唐男為了安撫林女，立刻委託友人拿著悠遊卡趕去超商交貨，但林女卻未現身，唐男傳訊告知林女，隔天下午會再請友人跑一趟，要請林女配合，但林女竟回「心情不好，東西不要了」還要求3000元的賠償，唐男拒絕，林女便前往警局提告。

檢方認定此案屬於單純買賣糾紛，唐男事後願意彌補，是林女不接受，最後偵結處分不起訴。林女認為司法不公，2022年5月某日竟把不起訴書和唐男的個資直接PO上網公審。

唐男被林女的舉動激怒，認為自己一開始就願意補償林女損失，林女不但獅子大開口還提告，害他為了調解、開庭多次請假，錯失公司全勤獎金，怒向林女提告求償5萬5000元。

法官認為，林女為了破壞唐男名譽，上網揭露原告個人資料，確實已侵害到他的權益，判林女應賠1萬元，可上訴。