陸軍109旅上午進行射擊任務時發生未爆彈炸傷人員意外。據了解，109旅上午在雙連坡營區進行射擊訓練，射擊結束後，部隊官兵進行整理靶場時，突然轟然巨響，一名資深士官當場左手臂遭嚴重炸傷，皮開肉綻血流不止，嚇得同袍立刻通報醫官，經緊急現場處置後送醫急救，幸好無生命危險，爆炸原因正由軍方派員調查。

據了解，知情人士表示，現場疑似是有上一個單位實施射擊時，未確實清理，遺留下榴彈或機槍彈，當109旅射擊訓練實施結束後，靶場人員進行清理時，不甚碰觸爆炸，但詳細原因還意進行調查。

陸軍第六軍團指揮部今（10）日表示，所屬步兵109旅范姓士官本日上午實施訓場清理期間，疑遭120公厘迫砲訓練模擬器子彈炸傷，造成左、右手兩處及左眼瞼一處撕裂傷，單位隨即將傷員送醫診治，已無大礙。

離譜中年男平躺「斑馬線上滑手機」 網怒：壓到算誰的？
老翁搭台鐵突指窗外「念咒收妖」嚇壞乘客 遭列車長解除契約帶下車
「蔥燒鯽魚」2條賣這個價！ 男掏500元結帳還不夠傻眼了

第六軍團第一時間立即責派高階幹部到場協處，並主動向家屬說明；另已成立專案小組調查釐清肇因，後續將持恆落實各項作業風險管控作為，確維訓練安全。

宜蘭賞鯨船「遭砲擊」 34人險成砲灰 國防部深夜回應了
杭州亞運》射擊獎牌第6天才開張 教練郭孟熙點出原因
獨》極機密！空軍C-130載運官兵 遠赴帛琉試射愛三飛彈
#109旅 #未爆彈 #陸軍射擊訓練 #炸傷 #射擊