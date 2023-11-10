陸軍109旅上午進行射擊任務時發生未爆彈炸傷人員意外。據了解，109旅上午在雙連坡營區進行射擊訓練，射擊結束後，部隊官兵進行整理靶場時，突然轟然巨響，一名資深士官當場左手臂遭嚴重炸傷，皮開肉綻血流不止，嚇得同袍立刻通報醫官，經緊急現場處置後送醫急救，幸好無生命危險，爆炸原因正由軍方派員調查。

據了解，知情人士表示，現場疑似是有上一個單位實施射擊時，未確實清理，遺留下榴彈或機槍彈，當109旅射擊訓練實施結束後，靶場人員進行清理時，不甚碰觸爆炸，但詳細原因還意進行調查。

陸軍第六軍團指揮部今（10）日表示，所屬步兵109旅范姓士官本日上午實施訓場清理期間，疑遭120公厘迫砲訓練模擬器子彈炸傷，造成左、右手兩處及左眼瞼一處撕裂傷，單位隨即將傷員送醫診治，已無大礙。

第六軍團第一時間立即責派高階幹部到場協處，並主動向家屬說明；另已成立專案小組調查釐清肇因，後續將持恆落實各項作業風險管控作為，確維訓練安全。