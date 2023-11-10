有些人個性比較敏感，容易玻璃心碎滿地。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，4星座最容易感到自卑，有些是自我要求高，有的是過於在乎外界眼光，使他們為了追求完美，總覺得自己做的不好，變得越來越沒自信。

▎第4名、雙魚座

雙魚座個性敏感，容易受外界影響，或被他人的言行傷害，時常沉浸於自我懷疑和自責中，選擇逃避並沉溺於幻想世界，忽略現實的問題，建議雙魚座應學習堅強，不要太過多愁善感，積極面對情緒與困境，並尋找有效的解決方法，建立健康的心理狀態。

▎第3名、巨蟹座

巨蟹座性格內向，不擅長表達內心想法與情感，極度在意他人的觀感，害怕被拒絕或傷害，使他們膽小又害羞，不敢嘗試冒險或新事物，因而錯失許多機會與樂趣，建議巨蟹座應該勇敢一點，不要過於保守與依賴，嘗試有挑戰性的事情，可以豐富人生經驗。

▎第2名、處女座

處女座凡事追求完美，對自己和他人都樹立極高標準，難以滿足於現狀，平時喜歡挑剔，常將個人的缺點放大，忽略優點和成就。處女座應該學會接受不完美，別過於苛刻要求自己或別人，懂得欣賞與感恩，有助於建立更寬容且平和的心態。

▎第1名、摩羯座

摩羯座成長過程受家庭影響，自我要求非常高，總是缺乏認同和支持，因此會更努力工作，期望獲得讚賞和尊重，卻忽略自身情緒和需求，摩羯座應試著別過於在意外界評價，更重視自我價值與幸福感，培養健康的心態，能夠找到更多內在平衡和滿足。