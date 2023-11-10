三大事業體上海葡萄王10月營收年成長54.3%，累計前10月營收年增35.3%。上海葡萄王指出，10月配合代工客戶舉辦了一場工廠溯源導覽及多場的直播活動，預期客戶陸續回歸，加上自有品牌OBM Chanel渠道通路穩健，新品即將在明年第一季上市，屆時將為上海公司整體營運帶來新的動能。

子公司葡眾對比去年同期新品上市高基期，加上8月漲價前會員超買存貨，10月營收年減6.6%，累計1~10月年減2.3%，目前進入Q4傳統衝聘旺季，營收將朝既定的方向前進，馬來西亞事業加速佈局中，未來營運成長潛力另人期待。

母公司台灣葡萄王代工業務因新劑型擴大區域認證，申請時間延長，導致延遲出貨影響業績表現，但累計1~10月仍有17.8%雙位數成長表現。

國內發酵代工除了保健品市場外，葡萄王益生菌應用也拓展至水產養殖市場，目前已有多個養殖場同時測試使用；此外，新架設的軟膠囊產線也開始陸續接受委託代工，日後將為成品代工注入新動能。自有品牌今年起採穩價求利潤策略，較去年同期減少深度促銷活動，因此影響單月營收年減6.8%，但累計1~10月年增13.1%，整體利潤仍有明顯提升，成功挹注集團獲利穩定成長。