田中警分局朝興派出所警員林佑珊與同事巡邏中趕到報案民眾指示的地點，快速移除果樹上的大蛇。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣社頭鄉林姓民眾前天巡視住家後方果園時，發現果樹上竟掛著1尾長近2公尺的蛇，他嚇得報警，當時線上巡邏的女警林佑珊到場發現該蛇雖身型嚇人，但已死亡，隨即淡定以樹枝將該蛇取下，輕鬆化解民眾的驚慌。

前天中午，田中警分局朝興派出所警員林佑珊、郭翕尉巡邏時，接獲民眾報案，稱果園內有條近2公尺的蛇掛在樹枝上，把他嚇得當場魂飛魄散，拜託警方幫幫忙。

林佑珊等2人現場瞭解後，先安撫仍處於驚嚇狀態的報案人，再確認樹上大蛇的狀態，發現該蛇幾乎筆直掛在樹枝上，且一動也不動，靠近一看，發現該蛇已死亡，不過，林姓民眾仍相當害怕。

基於為民服務的精神，林佑珊於現場找尋較長樹枝後，以樹枝勾取的方式，將大蛇從樹上取下，發現該蛇有遭啃咬痕跡，研判應是遭其他動物所咬，之後續將死掉的蛇裝入垃圾袋中，避免再驚嚇民眾。

看到大蛇入袋後，林姓民眾才如釋重負，當下對於警方果敢膽大及熱心為民之精神讚譽有佳，深表感動及感謝之意。

田中警分局分局長簡龍宏表示，朝興派出所警員林佑珊、郭翕尉服務熱心，在勤務執行過程中發現民眾受到驚嚇，第一時間迅速解除民眾害怕事務，即時伸出援手，讓民眾感受到警察為民服務的積極態度。