彰化縣社頭鄉林姓民眾前天巡視住家後方果園時，發現果樹上竟掛著1尾長近2公尺的蛇，他嚇得報警，當時線上巡邏的女警林佑珊到場發現該蛇雖身型嚇人，但已死亡，隨即淡定以樹枝將該蛇取下，輕鬆化解民眾的驚慌。
前天中午，田中警分局朝興派出所警員林佑珊、郭翕尉巡邏時，接獲民眾報案，稱果園內有條近2公尺的蛇掛在樹枝上，把他嚇得當場魂飛魄散，拜託警方幫幫忙。
林佑珊等2人現場瞭解後，先安撫仍處於驚嚇狀態的報案人，再確認樹上大蛇的狀態，發現該蛇幾乎筆直掛在樹枝上，且一動也不動，靠近一看，發現該蛇已死亡，不過，林姓民眾仍相當害怕。
基於為民服務的精神，林佑珊於現場找尋較長樹枝後，以樹枝勾取的方式，將大蛇從樹上取下，發現該蛇有遭啃咬痕跡，研判應是遭其他動物所咬，之後續將死掉的蛇裝入垃圾袋中，避免再驚嚇民眾。
看到大蛇入袋後，林姓民眾才如釋重負，當下對於警方果敢膽大及熱心為民之精神讚譽有佳，深表感動及感謝之意。
田中警分局分局長簡龍宏表示，朝興派出所警員林佑珊、郭翕尉服務熱心，在勤務執行過程中發現民眾受到驚嚇，第一時間迅速解除民眾害怕事務，即時伸出援手，讓民眾感受到警察為民服務的積極態度。
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