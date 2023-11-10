日本前眾議院議長細田博之10月以健康因素辭職，至今不到1個月竟傳出他病逝消息。細田事務所表示，細田自卸任議長以後多次進出醫院，病情突然惡化，於今天上午在東京都的醫院病逝，享壽79歲。

細田出身於島根縣松江市，曾任通商經產省官員，於1990年首次出馬競選眾議員即當選，之後11度當選議員，也曾任內閣官房長官與自民黨幹事長。

細田在2021年11月就任眾議院議長，曾因拒絕說明與「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）間關係，遭在野黨批評；細田本身也被媒體報導涉及性騷疑雲。

他上個月在請辭前曾召開記者會回應相關議題。針對和統一教之間的關係，細田在記者會上說，他只是應邀出席統一教聚會，「自民黨的人士都會應邀前往各種聚會」。細田2014年到2021年總計8次出席與統一教相關團體的聚會，但他強調並沒有問題。

至於疑似對女記者等人性騷擾，他則是回答，這是一個以有性騷擾為前提的提問，但他要以並無此事作為前提來說明。細田說，「把不記得的事說得像確有此事一樣，這是對男性的騷擾」；他還說，「至今沒有任何一個人具體出面指控」。

細田在記者會上的連串言行不僅遭到在野黨砲轟，連自民黨總裁岸田文雄受訪時都說，一般來說，如果沒有人出面指控就代表沒有性騷擾，「這種想法並不恰當」。

細田在10月13日那場記者會上說明，他在今年7月出現腦梗塞症狀，也正因其他疾病正在接受治療，會以「健康問題」請辭議長一職，但也表示將繼續角逐下一屆眾議員席次，稱議員的職務「不是除了我以外，誰都可以做的工作」。

日本眾議院全體會議隨後在10月20日同意細田博之辭職，並選出自民黨籍的前財務大臣額賀福志郎接任。（編輯：陳承功）1121110