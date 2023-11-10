近期大陸官方連續專訪各部委部長暢談政策，據央視專訪中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，正密切關注一些領域的金融風險。總體看，房地產金融風險可控。長期看，居民家庭改善性住房需求較大，可以為房地產市場和行業長期穩定發展提供支持。就地方債問題，他也說，雖然地方政府的債務規模是大的，但是這些地方經濟的體量大、增長速度好，沒有那麼大的一個風險水準。

此外，人行9日發佈的《中國區域金融運行報告（2023）》也提到，將適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。兼顧好內部均衡和外部均衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

潘功勝表示，8月人行把存量房的貸款利率調降下來，讓商業銀行和借款人之間相互協商，調降的幅度平均大概是0.8個百分點。估算之後大約有5000萬戶家庭共1.5億人，每年家庭節省的利息支出大概是1700億元人民幣。他說覺得這項政策很好，給民眾減輕了利息的負擔，不用提前去還款，是金融為民的一個最具體的體現。