副總統賴清德日前拋出陸生比照外籍生納入健保，衛福部當晚宣布最快明年9月上路，由於陸生納保議題已卡關12年，卻突然轉向，國民黨大酸，為了選舉突然良心發現，把陸生當工具人。行政院長陳建仁今表示，根據這幾年防疫經驗，深刻體會到，如果沒有健全的健康維護的網絡，就很容易造成防疫的漏洞，對於外籍生、僑生，還有港澳生和大陸生等，都應該提供好的健康照護。

陳建仁上午出席「用好房 做好事 租金補貼暨社會住宅包租代管房東客交流」活動，會前受訪時針對陸生納保議題表示，根據這幾年的防疫的經驗，深刻體會到，如果沒有健全的健康維護的網絡，就很容易造成防疫的漏洞。對於外籍生、僑生，還有港澳生和大陸生等，來台灣工作與就學一段時間的這些學生們，都應該提供他們好的健康照護，政府在這一方面也會來加強努力。

陳建仁表示，政府需要保障每一個在台灣的工作、就學的人，都能夠有很好的健康維護，這不僅是對於被保人個人健康人權的保障，更是維護國家公共衛生的重要關鍵，所以會往這個方向來努力；更重要的，也希望在健保永續發展的基礎下，讓每一個在台灣工作、就學的人都能夠得到很好的健康維護，讓我們能夠做到「健康無國界、無人被遺漏」的願景。

針對校內住宿生補貼金額是否已經定案？陳建仁說，為了要讓國內大學生能夠得到更好的照顧，來追求他們的理想，最近也宣布私立大學學生3.5萬元的學雜費補貼；在房租補貼的這個部分，為了要減輕學生跟家長的負擔，已經同意在校外租屋的學生可以來申請房租補貼。

陳建仁說，至於住在校內宿舍學生，也研議讓他們可以得到住宿的補貼；至於金額的部分，經過細部盤點後，會盡快地跟大家報告，希望透過這樣的努力，讓年輕人負擔少一點，學習多一點，0到22歲國家一起來栽培。