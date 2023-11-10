台積電生產全球大部分先進晶片，在台灣被稱為「護國神山」，有家長在臉書社團發文表示，小孩竟然問他「台積電為什麼比三星還要厲害呀？」其他網友的回應則讓眾人笑翻。

原PO在「路上觀察學院」臉書社團發文說，某日夕陽暮色時，他陪小孩在公園中玩耍，兒女突然好奇問「台積電為什麼比三星還要厲害呀？」原PO則回應「那是因為，我們的晶片良率比他們好」。

其他網友則笑稱，「是肝，晶片裡面加了肝」、「有肝的晶片就是好晶片」、「我們有綠色乖乖，還有用不完且新鮮的肝」、「那是因為機台上有擺乖乖，韓國人懂啥」。

也有網友說，「三星的業務包山包海，台積電專注在晶圓代工，還是差很多的」、「台積電也只有邏輯晶片部分比較強，整體營收三星還是大台積電好幾倍，國際知名度也是三星大於台積電，更別說台積電硬被拉去美國設廠然後碰到一堆鬼問題，台積電未來發展堪憂」。

網友提到老牌零食「乖乖」，主因科技業取其「乖一點」的意涵，都會在電腦機房擺上幾包，而且只能買「綠色」的，因為綠色代表系統正常即無需維修，而這樣特別的「習俗」就連晶圓代工龍頭台積電也不例外，2016年台積電旗下南科14A廠為了鼓舞辛勞付出的團隊，特別向乖乖公司訂製tsmc聯名綠色乖乖，希望機台「乖乖的別出包」。