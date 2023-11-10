英國搖滾團體Coldplay，將於明天起一連2天到高雄世運主場館開唱，高雄市府交通局表示，世運周邊將湧入大量人潮，建議搭乘捷運、台鐵、接駁車等大眾運輸工具前往，且現場不提供汽車停車位，提醒千萬不要開車到場。
交通局表示，演唱會當天，預估場內外人數將逾8萬人。為維護參加民眾步行安全，世運大道每日8~24時將實施交通管制，交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。
為方便歌迷到場，演唱會主辦單位特別安排免費接駁車，於演唱會當天開場前3點至7點半提供高鐵左營站至會場接駁車服務、散場時間晚間9點至11點半也提供接駁；高雄捷運在演唱會前後，也加密班距服務歌迷；高鐵、台鐵皆有加開北上列車，協助中北部旅客返家。
另外，會場周邊也於世運主場館西北側、軍校路西側及緯六路，規畫機車臨時停放區，開放時間為11日及12日上午8時至23時，交通局表示，演唱會會場「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，搭捷運及接駁車是依然是最聰明最方便的選擇。
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