陳大天相隔3年推出新單曲。（大鵬經紀提供）

陳大天暌違3年回歸歌壇，推出新單曲〈沒比較就沒有傷害〉，不僅請來好友許書豪操刀，更一口氣邀來音樂圈2位金曲級大咖歌手韋禮安及許富凱合唱，將朗朗上口的「迷因」當成歌名主題，探討現代人因科技而產生的社會現象，勉勵大家面對種種「比較」應該要放寬心並滿足現況，生活才能過得幸福快樂又自在。

巧合的是，〈沒比較就沒有傷害〉明天（11日）問世，而陳大天的上一首單曲也是光棍節當天上架，目前與女友劉樸穩定交往中的他，大方藉新歌宣示幸福感情狀態，「光棍節前才剛從日本度假回來，也是人生第一次有伴侶一起有個旅行，過程中也彼此磨合很多，大家都說能不能跟一個人走下去，去旅行就對了，我覺得我們應該可以走滿久的」。

首次與陳大天合作的韋禮安、許富凱，除了錄音時鼎力相助，3人更一起合拍MV，在MV中帥氣扮起上班族，賣力高唱〈沒比較就沒有傷害〉，為聽眾宣洩內心世界的不公平，3人同框畫面讓陳大天看完MV回放後，開心直說：「真的很榮幸能跟2位金曲歌手一起拍MV，他們與許書豪一齊參與這首歌，是我出道15年最好的禮物。」

MV尾聲暗藏驚喜彩蛋，導演安排陳大天在劇中去男廁尿尿，沒想到恰巧碰見貌似女性的民眾站著尿尿，好奇心驅使下他往旁一瞥，意外發現對方是第三性，更因這一瞥意外成「比大小」局面，回頭看看自己的陳大天體悟到「沒比較就沒有傷害」的感受。

雖當下陳大天把頭轉回自己的小便斗，但後來想一想 「男生女生第三性又何妨？，每個人都有不一樣的優點，值得被尊重，也就豁然開朗釋懷」，透過MV串動多元性別平權的他表示：「主要是想要表達這個世界本來就很多元，有女性、男性、無性別跟第三性，應該要尊重所有的不一樣。」