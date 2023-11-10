台灣夜市超級多，吸引許多台灣人與觀光客去逛，一名網友表示，雙北地區的夜市超多，但不知道哪一個夜市很低調又很強，引起網友熱烈討論，三和、寧夏與湳雅等多個夜市都被點名，但最多人推薦的是位在捷運大橋頭站的「延三夜市」，甚至有人給出「沒吃過就別說懂台北」的評價。

一名網友在PTT上詢問，雙北地區的夜市超級多，比較高調且有名的大概像是士林、饒河、寧夏和師大夜市，其他像是臨江街、南機場、樂華和湳雅夜市好像也都不錯，不知道有沒有那一個夜市很低調，但又很強、很多好吃的小吃？

貼文引起網友討論，「 夜市還有分低不低調的？台北我只推寧夏，隨便吃一攤都不容易踩雷」、「三和夜市，推一個，真的平價到靠北」、「三和吧，逛膩延三跟寧夏可以去走走」、「提到新北就只有湳雅夜市了」、「景美也不錯 但是離市區遠了些」。

其中最多人點名的就是「延三夜市」，俗稱大橋頭夜市。「延三很多熟門熟路才知道的美食」、「延三！沒吃過別說你懂台北」、「問的話就是延三」、「延三讚讚！比較少那種地瓜球、炸雞排等，那種常見的小吃」。