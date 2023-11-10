加薩官員表示，以色列今天對至少3家醫院或附近地區發動空襲，使那個巴勒斯坦飛地的衛生體系更加岌岌可危。

以色列為打擊哈瑪斯（Hamas）武裝分子發動戰爭後，那些單位為了處理數以千計傷患或流離失所的民眾而陷入苦戰。

加薩衛生當局發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）告訴半島電視台（Al Jazeera）：「過去幾個小時內，以色列同時對數家醫院發動攻擊。」

這些醫療設施包括加薩最大的醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）在內，以色列稱哈瑪斯在那裡藏了指揮中心和地下隧道，但哈瑪斯否認。

奇德拉表示，以色列鎖定加薩市（Gaza City）醫療院區的中庭攻擊，造成人員傷亡，但他沒有提供相關細節。

以色列為了消滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯進行長達1個月的軍事行動，加薩的醫院不停照顧那些因此受傷的民眾，但醫療物資、乾淨的水、發電用的燃料耗盡。

加薩衛生當局表示，加薩35家醫院中的18家和其他40個衛生中心，都因轟炸損毀或缺乏發電燃料而暫停服務。

巴勒斯坦媒體今天公布西法醫院的影片，路透社無法立即核實影片的真偽。這段影片顯示以色列襲擊一個停車場後的景況，當地是離流失所巴勒斯坦人的避難地。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）在社群媒體X上說，「伴隨西法醫院附近持續不斷的襲擊和戰鬥，我們嚴重關切那裡數以千計尋求醫療和庇護平民的福祉，那當中還包括許多兒童。」

奇德拉表示，有人目擊蘭提西兒科醫院（Al-Rantisi Pediatric Hospital）和納薩爾兒童醫院（Al-Nasr Children's Hospital）今天發生「一連串襲擊和轟炸」。他稱，對蘭提西兒科醫院的攻擊，導致車輛起火，但有部分已被撲滅。