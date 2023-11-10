不同食物對血糖上升速度、程度有不同影響。家醫科醫師李思賢表示，他日前只是空腹時吃了兩塊米香，就讓他的血糖數值從90mg/dL竄升到174，過程只費時1個多小時。相較之下，他曾吃了兩盤青菜再吃大量澱粉、肉類、甜點，血糖竟幾乎沒有波動，顯示食物中的糖分在沒有其他食物的緩衝下，對血糖的劇烈衝擊。

為了解不同食物與運動對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如泡麵、果汁、便當、汽水、鹹餅乾等，及各類運動，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢在其臉書粉專表示，他日前回家隨手拿起他爸買的米香，在空腹狀態下，只吃了2塊、共計90公克的米香，就讓他的血糖數值幾乎翻倍，從90竄升到174，只費時1個小時多一點，直呼「我的身體還是對台灣傳統小吃沒輒。」

他今（10日）受訪時表示，米香因為有米和麥芽糖，兩個都是高升糖的食物，因為他是空腹吃，這些糖分沒有其他食物的緩衝下，進入到身體內幾乎會馬上被消化、進入血液循環中，導致血糖飆升，對身體產生很大的壓力，不利血糖控制。

李思賢曾表示，比起一開始就空腹吃醣類，若先吃高纖維的蔬菜或是蛋白質、脂肪，糖類就不會直接被人體快速吸收，而是進入腸道循環中，對血糖的衝擊就非常緩和，例如他某次在吃到飽餐廳中，吃了兩盤青菜後，再吃披薩、燉飯、酥皮濃湯及甜點一堆精緻澱粉、高糖食物，結果血糖從一開始的92mg/dL，幾乎一路沒有波動。