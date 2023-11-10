澳洲男星魯福（Johnny Ruffo）因長期偏頭痛等病症，經檢查後被診斷罹患腦癌，多年來他一邊對抗病魔，一邊仍持續工作，康復和病情復發的消息也反覆上演，今(10日)外媒報導魯福不敵病魔過世，享年35歲。

據外媒報導，魯福不僅是歌手也是演員，早年參加實境秀闖出名號，之後接演戲劇讓更多人認識，6年前他因偏頭痛看醫生，竟被發現是腦癌，接受手術後病情一度回穩，魯福也選擇公開此事，並在澳洲籌募資金推行活動，讓更多人認識腦癌，希望大家能盡早就醫，2019年他宣布擊敗病魔，未料隔年癌症復發。

魯福曾做過混擬土工人等粗重工作，出道後發光發熱，在IG有26萬粉絲，去年他受訪承認自己的病情已到了晚期，表示醫生檢查他的身體狀況和腫瘤大小後，預告他可能只能再活3年，但如今已經活到第5年，他樂觀說：「所以我已經贏了」，也表示自己的身體狀況會讓他改變人生目標，「盡力幫助更多人們」。

稍早，魯福的家人在他的IG曬出一張他燦笑穿著灰色T恤的照片，表示魯福在親友和了不起的醫護人員的陪伴下安享離世，魯福是非常有才華、迷人，有時又有點厚臉皮的大男孩，他擁有堅強的意志力，才讓他可以跟病魔抗爭到最後一刻，他也擁有美麗、不吝分享的靈魂，希望粉絲跟他們一起永遠記得魯福，謝謝大家的關心。