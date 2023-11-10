屏東縣內埔警分局長莊順智，近日傳遭人檢舉，多次駕駛公務車從屏東到南投，屏東縣警局著手調查發現，公車私用屬實，除擬記一大過拔官，更移交屏東地檢署偵辦。

屏東縣警局督察長方秋梅表示，莊姓分局長涉嫌公車私用，警局獲報後主動著手調查，經分析、比對車輛使用紀錄，發現確實違反「警察機關公務車輛使用管理要點」公車私用屬實，另涉嫌違法部分，移請屏東地方檢察署偵辦。

方秋梅說，警局主動調查，認莊行為已嚴重影響警譽，行政處分擬議記一大過，並報請警政署核定調整為非主管職務。

屏東縣警察局表示，將加強要求各級幹部及員警要謹言慎行、嚴守警紀，並落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、違紀徵候，一定秉持毋枉毋縱、不包庇、不護短原則，從速嚴查究責，以端正優良警紀。

傳聞莊姓分局長開公務車私會女性友人部分，屏東縣警局表事，經調查後非屬實，由於莊因曾任南投仁愛分局長，開公車至南投部分是拜訪當地仕紳，而非訪女性友人。