上證指數開低走低，最多跌26點，低見3,027點，早盤收報3,039點，跌13點或0.45％，成交人民幣（下同）2,224.69億元。
深成指失守1萬點，最多下挫92點或0.93％，低見9,939點，其後跌幅收窄，早盤收報9,985點，跌46點或0.46％，成交3,099.99億元。
滬深300指數早盤收報3,587點，跌24點或0.69％；創業板指數報2,010點，跌8點或0.41％。
各類股普遍下跌，傳媒娛樂、汽車製造股跌逾1％；房地產、鋼鐵股跌近1％；金融股偏弱；煤炭、化工股回穩。
大陸股市10日早盤下跌。上證指數跌0.45％，深成指跌0.46％。
上證指數開低走低，最多跌26點，低見3,027點，早盤收報3,039點，跌13點或0.45％，成交人民幣（下同）2,224.69億元。
深成指失守1萬點，最多下挫92點或0.93％，低見9,939點，其後跌幅收窄，早盤收報9,985點，跌46點或0.46％，成交3,099.99億元。
滬深300指數早盤收報3,587點，跌24點或0.69％；創業板指數報2,010點，跌8點或0.41％。
各類股普遍下跌，傳媒娛樂、汽車製造股跌逾1％；房地產、鋼鐵股跌近1％；金融股偏弱；煤炭、化工股回穩。
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