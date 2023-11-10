第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇10月在北京舉行

中國大陸國家主席習近平對世界該如何運作有計畫，他在打破常規，邁入第3個任期1年後，正在加強挑戰美國的全球領導地位，並將他的願景放在中心首位。

上個月第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行，而CNN新聞網10日的分析指出，當時習置身俄羅斯總統普丁、古特瑞斯（Antonio Guterres），以及來自世界各地約二十多位高級政要間，相關努力成為各方空前關注的焦點，而會裡中國被稱讚是唯一能因應21世紀挑戰的國家。

「當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，」習當時在開幕式上的主旨演講中說，「中方願同各方深化『一帶一路』合作伙伴關係，推動共建『一帶一路』進入高質量發展的新階段，為實現世界各國的現代化作出不懈努力。」

分析指出，習雖以抽象語言描繪願景，但概括指出，中共正努力重塑國際體系，而北京認為，這個體係不公平地對美國及其盟友有利。隨著中國變得日益堅定自信，那些國家雖視北京為對手，但它卻認為，現在是改變這個體系，還有全球勢力平衡，以確保中國崛起的時候了，並拒絕對抗它的努力。

如今美國正忙著應付俄烏戰爭、以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突等海外戰爭，而選舉期間不穩定的外交政策，還有政治嚴重兩極化，都使人們加劇質疑美國的全球領導地位。然而，這時中國卻透過演說、外交論壇，國際會議等各種大大小小的管道，想要推動它的世界秩序模式，並贏得世界各國的支持。

長久以來，許多發展中國家都不斷要求，建立一個讓它們有更多發言權的國際體系。而其中許多國家都大大和北京加強經濟關係，包括融資達1兆美元（約32兆台幣）的「一帶一路」全球基礎建設。

究竟會有多少人歡迎符合中國世界觀的未來雖仍有待觀察，但在中美關係持續緊張之際，習卻明確強調了他的訊息，那就是儘管有許多國家可能懷疑北京所倡導的世界秩序，但其他國家都在傾聽。