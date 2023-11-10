苗栗縣議會第20屆第2次定期會10日上午開議，苗栗縣政府提出2024年度總預算案，包括羅貴星等多名綠營議員針對縣府償債計畫、銅鑼畜牧資源處理中心提出質詢，苗栗縣長鍾東錦回答時強調，畜牧資源處理中心勢在必行，苗栗縣的畜牧產生的相關廢棄物不能憑靠其它縣市處理，至於資源處理中心的營業項目可做調整，地點也可調整，但這是趨勢，縣府會堅持做下去。

苗栗縣議會定期會開議，苗栗縣政府提出2024年度總預算案，歲出及歲入都比起上一年度多編列20億元，償債數額仍維持89億元，引來綠營縣議員陳光軒及曾玟學等質疑，縣府總預算剩餘款達11億餘元，要求縣府提高償債額度，好讓中央提早解除苗栗縣財政紀律管控，增加相關預算支出，或是爭取更多預算。

鍾東錦表示，縣府償債計畫是編定好的，依照法定最低償債限制來還償即可，沒有必要再增加，而且苗栗縣每年上繳稅收400億，縣府編列總預算支出只有250億，中間差額高達150億元，加上鯉魚潭水庫以及目前全台最大的台電通霄鎮火力發電廠對全台貢獻，中央應該要對苗栗更好。

民進黨議員羅貴星並以銅鑼化製廠是否要繼續推下去質詢，鍾東錦表示，目前還是以畜牧資源處理中心來定義比較適合，並不是生物化製廠，雖然農業部已暫時退回縣府計畫案，但縣府會做調整後再行送出，至於正式營運的項目，還在調整中，除了畜牧排糞、稻草等物品以外，是否有包括死廢禽畜？仍可以研議。

鍾東錦強調，未來畜牧處理議題應走向各縣市自行負責，苗栗縣也應建立自行處理能力，他會堅持繼續推動資源處中心建置，但地點及項目都可再行調整。