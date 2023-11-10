台積電放棄龍潭新設2奈米以下廠房後，全台各地紛紛招手盼台積電進駐，新竹縣議員吳菊花10日在議會總質詢時，認為湖口的土地、交通、氣候等因素，相當適合台積電發展，縣長楊文科透露曾跟台積電高層會面，表達歡迎之意，目前竹縣有科3及台知園區，護國神山有機會進駐。

吳菊花指出，湖口氣候和土地不適合栽種高經濟農作，她認為應該開發工業區、文創園區或是創生園區，尤其長嶺村、長安村、湖口村最為適合，更可以達到平衡發展，希望縣長楊文科能積極替湖口招商引資。

吳菊花進一步解釋，湖口是迎風面，過去推芋頭栽種未能成功，如今推苦茶油樹收成也不符合經濟效益，可能土質氣候不適合，考量湖口地理位置及地勢，十分適合台積電進駐。

吳菊花話鋒一轉，指出提到寶山容易讓人聯想到富裕，但湖口的發展卻不如寶山，為了區域平衡，長嶺、長安、湖口3個村位置絕佳，因為有大企業進駐以及交流道，且鄰近台1線，離楊梅很近，各項條件均有優勢。

楊文科回應表示，台積電設廠區域選擇，必須要由政府辦理體地徵收才願意承租使用，至於台積電放棄龍潭新設廠房後，他也跟台積電高層見面表達歡迎，現在竹縣有科3和台知園區，應該有機會進駐，1.2奈米廠不留龍潭未來會去哪裡，目前還沒定案，但新竹縣一定會積極爭取。

至於長嶺、長安、湖口3個村的未來發展，楊文科表示會請產發處研究在國土規畫上，是否有可能一併規畫進去。