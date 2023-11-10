台南市白河區10月底發生1件暴力毀損糾紛，1群青少年因不滿該戶屋主禁止小孩與其鬼混，當天帶球棒前往談判，一言不合進屋砸毀門窗，入屋前還不忘先脫鞋子，臉書社群粉絲團10日發出影片，網友譏笑「超有禮貌棒球隊」。

台南市白河區一群青少年彼此認識，因過去曾有吸毒行徑，其中1名14歲少年的父母禁止兒子再與該群少年鬼混，引起該群少年不滿，10月25日晚上11時許，發動3車10人到14歲少年家中，17歲少年主嫌帶著2人與對方家長談判。

17歲少年不滿對方家長將他們視為吸毒不良少年，一言不合之下，其中3人持棍棒進屋狂砸民宅門窗，其他7人在屋外把風，犯案後鳥獸散。家長遭青少年突來的暴力行為嚇傻，趕緊報案。

警方隔日將到場談判的10人帶回警局，遭砸屋的家長表示，因擔心自家小孩會被同儕帶壞，才嚴禁兒子與對方來往聯絡，不料竟遭砸毀屋子，全案依恐嚇、毀損、傷害等罪嫌將其移送偵辦。

破案過半個月，突然有網友將這群青少年砸屋影片流傳到網路，影片上少年進人家家裡砸屋前，還懂得先脫鞋，譏笑他們是「有禮貌的棒球隊」。

警方說明這起暴力案件早在上月底發生，隨即逮人破案，強調對轄內治安零容忍，對暴力分子都會加強掌控。

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