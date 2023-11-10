苗栗縣議會第20屆第2次定期會10日上午開議，苗栗縣長鍾東錦赴議會作施政總報告指出，縣府今年積極招商引資，帶動產業蓬勃發展，每季召開「苗栗縣工業聯繫會報」，邀集各界代表，共商工業園區發展走向，招商成果屢傳捷報，縣府招商金額已達2645億元。

鍾東錦強調，在縣府的努力下，招商成果屢傳捷報，力積電預計未來3年再加碼投資600億元，台積電也決定再挹注900億元於銅科新設封裝晶圓廠，京元電子新建5至7廠，正進行都市計畫變更作業中，位在苗栗市的晉陞太空科技預計在苗栗太空園區投資100億元，可望再創造1000個高科技人才就業機會，招商金額已達2645億元，招商成績有目共睹。

鍾東錦指出，鑒於全球淨零排放趨勢不再只是環保課題，更是攸關產業競爭力的國際議題，苗栗縣在今年7月超前部署成為全台第一個加入「新加坡全球碳交易平台」的縣市政府，未來除了協助廠商建立正確的碳資產國際觀，更可直接與國際碳權對接，拓展碳權交易渠道。

鍾東錦說，在能源轉型方面，縣府也做好充足準備，今年6月他率隊赴日觀摩氫能、地熱及生質能等再生能源，借鏡日本經驗，苗栗縣預計在通霄發展氫能源、泰安發展地熱，以及銅鑼推動生質能，透過多管齊下的方式擴大「苗西綠能區」，希望環境永續發展，留下更好的家園給年輕世代。