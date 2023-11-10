2024總統大選進入白熱化，前總統馬英九最新呼籲，藍白兩方應由全民調決出勝負，看是「侯柯配」高，還是「柯侯配」高，由勝出一方對戰民進黨的「賴蕭配」。而《美麗島電子報》今（10）日也公布最新第70波民調，民進黨總統參選人賴清德支持度變化不大，國民黨總統參選人侯友宜跟民眾黨主席柯文哲出現消長。

據《美麗島電子報》最新民調，在三腳督部分，賴清德下降0.2個百分點為37.5%、侯友宜跌了0.4個百分點到26.4%、柯文哲成長1%來到22.3%。這也是柯文哲自第66波以來，《美麗島電子報》五次民調皆呈上升趨勢。

另外在四腳督的民調，賴清德支持度34.5%，與上次相比成長0.1%、侯友宜24.5%持平、柯文哲則是比上次增長了0.1個百分點，為18.2%、鴻海創辦人郭台銘持續下降，本次支持度為5.5%。

一、委託單位：美麗島電子報（即經費來源）。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

六、調查期程：自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll, rolling 3-day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。因連續假期與颱風假等期間未進行調查致部分波次前後樣本無重疊，如第33波（8/30~9/1）與34波（9/5~7），第49波（9/25~27）與50波（10/2~4）與51波（10/11~13）。本調查時間2023年7、8、9日，為追蹤民調第70波。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人， 2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」 （raking ratio estimation），本次調查的母群體參數是依內政部公布2023年9月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（達統計檢定顯著水準p-value>0.05） ，此時整體樣本即具有代表性。