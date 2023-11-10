2023台灣花卉品種推介會」今起展出首次亮相的年度花卉新品種，各式盆花、切花、蘭花特色品種及學研界花卉育種成果。（林良齊攝）

據農業部統計指出，疫情前的2019年花卉外銷量1至10月就達21萬餘公噸，但受到新冠肺炎、通貨膨脹等影響，國人及海外對花卉消費意願大減，今年同期外銷只剩15萬771噸，業者分析，我國外銷花卉主力市場為日本，但海外近年經濟不佳、導致消費減少，且受到疫情影響，許多花農已離農、花店也倒掉，雖然花卉價格攀升，但花卉市場門檻高，要重返仍要一段時間。

2023台灣花卉品種推介會」今起展出首次亮相的年度花卉新品種，各式盆花、切花、蘭花特色品種及學研界花卉育種成果。（林良齊攝）

花店協會理事長孫銘鴻說，外銷量下滑為主要受到經濟情勢影響，導致海外需求下滑，且因為疫情導致許多花農離農，目前到花量較疫情前的減少1／3，價格也隨之高漲，「連國內的花店都很難賣」，如原本可能祭拜用花卉150元、200元就一大把，但現在卻可能量卻減少很多，導致國內花店也約萎縮1／3，雖然希望鼓勵從事花卉產業，但門檻較高，可能要2年後才能有一定量的花卉。

農業部農糧署副署長姚志旺說，受到國際性問題包括運輸等影響外銷量，隨著疫情後景氣復甦，農糧署推動校園美藝概念，盼讓用花量增加，他也坦言，疫情有離農狀況，但花卉根基都在，會繼續推廣讓更多青農願意重回花卉產業。

農業部農糧署署長胡忠一則說，會在疫情趨緩的情況辧理展售，讓消費者可以看到不同的花卉，並會擴大辦理媒合會及國外花卉促銷會。