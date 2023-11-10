張立東不斷告白。（華視提供）

由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視綜藝《天才衝衝衝》，明（11日）晚邀請來賓林佑星、范瑞君、張棋惠、李懿、曾智希、張立東、大根、宋羽葤上節目玩遊戲。張立東在每個遊戲單元中都趁亂向籃籃告白，讓徐乃麟忍不住想實現他的願望，直呼要幫張立東辦婚禮，打趣地說：「我一人婚顧公司可以的，沒問題！」面對張立東的告白，籃籃也做出回應。

單元「接龍Tempo雙字版」中，李懿出題：「我愛」，下家張立東竟答：「籃籃」趁亂告白，令一旁的籃籃尷尬不已，兩位「爸爸」曾國城、徐乃麟見狀雙雙動怒、大聲吐槽張立東：「你就不能接紅娘嗎？」，隨後徐乃麟卻來個大反轉，開始替張立東說話，還表示前陣子才剛辦完兒子婚禮，相當有經驗，對他打包票：「放心，（婚禮）絕對辦到好，我一人婚顧公司沒問題！」大根也順勢跟著起鬨，這似真似假的狀況把曾國城都搞糊塗了，忍不住質問張立東：「你是在做效果還是真告白？」

徐乃麟（左）承諾要幫張立東辦婚禮。（華視提供）

結果，未等張立東做出回應，大根便馬上起Tempo說：「我愛」重現剛才的場面，秒被籃籃打槍：「我不愛！」笑翻眾人。豈料，下一回合輪到籃籃上場，被安排的座位恰巧就是張立東的上家，徐乃麟立刻靈機一動把兩張椅子併攏，不僅製造兩人同框機會，還當起證婚人將兩人的手牽在一起，這神助攻讓張立東欣喜若狂，嗨喊：「哇！這家婚顧也太好了吧！」直到徐乃麟鬆手，張立東緊握籃籃的手依舊不肯放，直到曾國城出聲吹哨制止，才結束這場鬧劇。