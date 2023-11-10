多數應徵工作的人，都希望能將最好的一面展示給面試官，一名女網友分享，她在公司擔任人資，最近公司要招新人，她面試了一輪以後，將面試表現好的幾個人的資料給了老闆，怎料老闆卻說「不要選面試最好的，因為這類人都做不久。」讓她很驚訝也很不解，引起網友討論。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，她在台灣中部一間中小型的公司當人資，雖然公司很小，但福利不錯，最近公司在徵人，她面試了好幾位應徵者，將在面試流程中表現不錯的人的資料遞交給老闆，怎料老闆看了卻說「以後不要選面試表現好的！」

女網友表示，老闆的說法讓她超級不解，忍不住追問了原因，老闆表示「太優秀的人會騎驢找馬，通常都做不久！」讓她聽了很傻眼，不理解老闆怎麼會認為自己的公司就是「驢」，也突然很好奇自己當初被錄取，難道是因為她不夠優秀嗎？

貼文引起網友討論，「我相信你老闆是經歷過優秀人才待不久，才這麼說的，自知自己的公司是驢很正確啊，就真的是小公司」、「很合理啊 有些公司看到頂大就不想錄取了，因為都做不久，不需要多優秀的人，只需要能把工作做好的人」、「老闆思維還是正常的，因為他就是過來人，就別想太多了」。